شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار والأنظار على تقرير الوظائف عدا الزراعية للولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 15 أيار/مايو 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:44 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.30% إلى مستويات 1.1841، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1877 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1820، بينما حقق الأعلى له عند 1.1883.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن القراءة الغير معدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى 14.2 مليار يورو مقابل 6.5 مليار يورو في أيار/مايو الماضي، وأظهر القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الميزان التجاري اتساع الفائض إلي 10.3 مليار يورو مقابل 7.6 مليار يورو، ووسط التوقعات بأن تظهر القراءة المعدلة موسمياً للصادرات والواردات ارتفاعاً خلال حزيران/يونيو.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكثر دولة صناعية في الاتحاد الأوروبي ألمانيا عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 8.3% مقابل 7.8% في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وثاني أكبر دولة صناعية في المنطقة صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلي 8.6% مقابل 19.6% في أيار/مايو.

كما نتطلع أيضا من قبل فرنسا لصدور القراءة الأولية لمؤشر الأجور في القطاع الخاص والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 1.0% مقابل 2.5% في الربع الأول الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري لفرنسا والتي قد توضح استقرار العجز عند 7.1 مليار يورو خلال حزيران/يونيو، وصولاً إلى الكشف من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة عن قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر حزيران/يونيو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 1,530 ألف وظيفة مضافة مقابل 4,800 ألف وظائف مضافة في حزيران/يونيو، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 1.2%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 11.1% مقابل 12.3% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على تراجع 2.0% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر حزيران/يونيو ومقابل تراجع 1.2% في أيار/مايو، وأظهر قراءة ائتمان المستهلك والتي قد ارتفاعاً إلى نحو 10.0$ مليار مقابل تراجع عند 18.3$ مليار في أيار/مايو، وبالتزامن مع مباحثات المشرعين الأمريكيين حيال حزمة الإغاثة من الفيروسات المرتقبة من قبل الكونجرس.