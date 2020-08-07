شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الصينية تقود مسيرات خسائر مؤشرات الأسهم الآسيوية في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع وشهر آب/أغسطس على اللون الأحمر اليوم الخميس متغاضية عن تفوق البيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمران تنفيذيان لحظر المقيمين في أمريكا من القيام بأي أعمال مع التطبيقات الصينية "تيك-توك" و"وي-شات" والتي وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخراً بأنها "غير الموثوق بها" وأن إدارة ترامب تعتبرها تهديد أمني، ما ألقى بظلاله على أسهم الشركات تلك التطبيقات الصينية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة السنوية للإنفاق الأسري والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 1.2% مقابل 16.2% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 7.8%. وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمتوسط الدخل تقلص التراجع إلى 1.7% مقابل 2.3% في أيار/مايو، متوافقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقص التراجع إلى 3.0%.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست تقلص الانكماش إلى ما قيمته 44.0 مقابل 31.5 في حزيران/يونيو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان السياسة النقدية للاجتماع الذي عقده في الرابع من آب/أغسطس والذي أقر خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25% آنذاك.

وأفاد البيان بأن البنك المركزي الاسترالي بأن وتيرة التعافي قد تكون أبطأ من التوقعات الأولية وأن الناتج المحلي الأجمالي قد يعكس انكماش 6% في 2020، مع التأكيد على عدم رفع معدل النقدي الرسمي حتى إحراز تقدم فيما يتعلق بالتوظيف والتضخم، وأن الدولار الاسترالي بشكل عام يتماشى مع الأساسيات، موضحاً عدم رؤية الحاجة لتدخل في سوق العملات الأجنبية.

كما تطرق البيان لكون المركزي الاسترالي لا يزال يرى أن الفائدة السلبية غير مرجحة في استراليا، مع التأكيد على البقاء على الفائدة صفرية لحين احراز تقدم في التوظيف والتضخم، وجاء ذلك، قبل أن نشهد ألقاء مساعد محافظ المركزي الاسترالي حيال الاقتصاد لوسي إليس كلمة تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية: الموضوعات الرئيسية من بيان السياسة النقدية" في ندوة عبر الإنترنت استضافها خبراء الاقتصاد التجاريين الاستراليين.

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وصولاً إلى كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 442 مليار يوان أي ما يعادل 62.3$ مليار مقابل فائض 329 مليار يوان أي ما يعادل 46.4$ مليار في حزيران/يونيو، أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 291 مليار يوان أي ما يعادل 42.5$ مليار، وذلك مع ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات خلال الشهر الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.48% ليخسر 7.42 نقطة ويصل إلى المستوى 1,542.46، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.83% ليخسر هو الأخر 185.16 نقطة ويصل إلى المستوى 22,232.99.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.70% ليخسر 80.74 نقطة ويصل إلى المستوى 4,682.02، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.45% ليخسر هو الأخر 49.03 نقطة ويصل إلى المستوى 3,337.43.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 3.01% ليخسر 750.52 نقطة ويصل إلى المستوى 24,180.06، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.16% ليخسر هو الأخر 3.82 نقطة ويصل إلى المستوى 2,338.79.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي انخفض بنسبة 0.87% ليخسر 102.67 نقطة ويصل إلى المستوى 11,661.92، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.73% ليخسر هو الأخر 43.99 نقطة ويصل إلى المستوى 5,998.20.