«البنك الدولي»: قطاع الاتصالات بات العمود الفقري لاستخدام البيانات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يعد قطاع الاتصالات في زمن فيروس «كوفيد 19» يقتصر على التواصل التقليدي والبحث عن المعلومات؛ بل بات يشكل العمود الفقري لاستخدام البيانات والمحتويات والتطبيقات الرقمية من قبل الأفراد والحكومات والشركات، لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي في ظل التباعد الاجتماعي والإغلاق الكامل في معظم دول العالم.

وقد تزايد الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على خدمات وبيانات النطاق العريض بشكل ملحوظ خلال فترة انتشار الوباء.

وكان ازدحام الشبكة خلال فترة انتشار «كوفيد 19» مصدر قلق كبيراً للعديد من البلدان. وهناك 5 أسباب رئيسية وراء ازدحام شبكة الإنترنت:

1 الاستعمال المكثف للشبكة خلال النهار في المناطق السكنية (التي لم يتم تصميم الشبكات لخدمتها عند أوقات الذروة)، مما يؤدي إلى ازدحام شبكات «الميل الأخير» التي توفر الوصول إلى المستخدم

2 ازدياد الطلب على الفيديو وخدمات الترفيه الأخرى ذات النطاق الترددي العالي.

3 ازدياد الطلب على تطبيقات المؤتمرات المرئية والخدمات السحابية.

4 التعلم عن بُعد من قبل الطلاب من جميع الفئات العمرية.

5 عدم توفر السعة الكافية للمستهلك من خلال شبكة النفاذ الدولية، وهي النقطة التي يدخل فيها الإنترنت إلى البلاد.

استجابت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل سريع، وعملت على تحسين شبكات النطاق العريض، وتعزيز خدمات الإنترنت. وعلى سبيل المثال، قامت بعض الحكومات وشركات الاتصالات بتخفيف عبء شراء بطاقات التعبئة على مستخدمي الدفع المسبق، والسماح لهم بالدفع بعد الاستهلاك (مصر وتونس وفلسطين)، كما قامت أيضاً بزيادة حجم حزمات الإنترنت وسرعاتها للمستخدمين من دون كلفة إضافية (لبنان والعراق والبحرين)، وتغطية الكلفة الإضافية لزيادة الحصص الشهرية للمشتركين (مصر)، وإلغاء حظر تطبيقات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت VoIP (الإمارات وعمان)، وتوفير مزيد من الطيف لشركات الاتصالات (الأردن والسعودية)، وتأمين التطبيقات السحابية مجاناً للشركات (فودافون في مصر).

وفي السعودية، تمكنت الحكومة من تأمين استمرارية الوصول إلى مختلف خدمات الحكومة الإلكترونية، بفضل استثمارها المستمر في البنية التحتية الرقمية الحديثة، ومنصات الحكومة الرقمية خلال العقدين الماضيين.