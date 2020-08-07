شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يخرج من القناة – تحليل - 07-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك اختراقاً واضحاً لمقاومة القناة الهابطة ويبدأ اليوم بارتفاع ملحوظ، ليتجه نحو إجراء تصحيح صاعد جديد، مستهدفاً مستويات 0.9153 ثم 0.9213 كمحطات إيجابية رئيسية.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل باختراق 0.9153 سيضغط على السعر للانخفاض من جديد واستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9080 والمقاومة 0.9200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد