شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستمر بالارتفاع – تحليل - 07-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من تخطي حاجز 0.7200 ويستقر فوقه، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 0.7290 كمحطة تالية.
المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المقترح، مع الانتباه إلى أن كسر 0.7170 سيضغط على السعر لاختبار الدعم المحوري 0.7065 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7150 والمقاومة 0.7290
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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