شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يختبر دعم القناة – تحليل - 07-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت بسلبية هادئة ليصل إلى دعم القناة اللحظية الصاعدة، بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، إلى جانب تحرّك مؤشر ستوكاستيك قرب مناطق التشبع في البيع.
من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 44.40، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 47.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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