شكرا لقرائتكم خبر عن النفط مستقر – تحليل - 07-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط حول مستوى 42.00، ويظهر السعر تداولات ضيقة النطاق منذ يوم أمس، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للسعر، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، بانتظار اختراق 43.05 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 45.00.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 41.05 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء تصحيح لحظي هابط.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.50 والمقاومة 43.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد