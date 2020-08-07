شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق الهدف – تحليل - 07-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بتحقيق هدفنا المنتظر عند 29.30 ولامس مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة ويبدأ بالارتداد هبوطاً، وبحسب قواعد التداول داخل القنوات السعرية، فإن السعر في طريقه لبدء موجة هابطة على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مناطق 26.20 ثم 25.50 خلال الفترة القادمة.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أننا ننتظر استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد بعد تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، في حين يمثل اختراق 29.75 مفتاح توقف الانخفاض المقترح والاندفاع لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير والمتوسط.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.00 والمقاومة 29.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط