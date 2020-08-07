شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من المقاومة – تحليل - 07-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر الذهب نحو الأعلى بشكل تدريجي ليقترب من هدفنا المنتظر الذي يرتفع الآن إلى 2083.00، ويستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، لنستمر بترجيح الميل الصاعد للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تخطي المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتستهدف مناطق 2150.00 كمحطة تالية.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل ليدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 2048.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء تصحيح لحظي هابط.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 2030.00 والمقاومة 2095.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد