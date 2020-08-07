الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر المقاومة – تحليل - 07-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بإيجابية ملحوظة ليختبر المقاومة المحورية 1.3362، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع المقاومة المذكورة ليضيف مزيد من القوة إليها.
وبالتالي، فإننا نعتقد بأن الفرص متاحة للارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف مستوى 1.3200 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثل اختراق 1.3362 عامل إيجابي سيقود السعر للتحول نحو الارتفاع على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3280 والمقاومة 1.3420
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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