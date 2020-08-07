شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يفقد العزم – تحليل - 07-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ أمس، ولا يزال دون المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف التداولات السلبية لكسر مستوى 105.20 وتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 103.65.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 106.44 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يستمر بفقدان العزم الإيجابي ليدعم التوقعات باستمرار السيناريو الإجمالي السلبي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.70 والمقاومة 106.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط