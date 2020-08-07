شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبدأ تصحيح هابط – تحليل - 07-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية ملحوظة مع بداية اليوم ليهاجم خط الاتجاه اللحظي الصاعد ويتحرك دونه، مما يقدّم إشارات على بدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي للارتفاع الذي تم قياسه من 1.2251 إلى 1.3185، ليتجه نحو تحقيق أهداف سلبية تبدأ باختبار مستوى 1.2965.

لذلك، نحن نرجّح أن يشهد السعر مزيد من الانخفاض اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.3185 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لاستعادة المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3010 والمقاومة 1.3290

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط