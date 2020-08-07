شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبدأ تصحيح هابط – تحليل - 07-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية ملحوظة مع بداية اليوم ليهاجم خط الاتجاه اللحظي الصاعد ويتحرك دونه، مما يقدّم إشارات على بدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي للارتفاع الذي تم قياسه من 1.2251 إلى 1.3185، ليتجه نحو تحقيق أهداف سلبية تبدأ باختبار مستوى 1.2965.
لذلك، نحن نرجّح أن يشهد السعر مزيد من الانخفاض اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.3185 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لاستعادة المسار الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3010 والمقاومة 1.3290
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يبدأ تصحيح هابط – تحليل - 07-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.