شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي – تحليل - 07-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بسلبية قوية ليكسر مستوى 1.1850 ويستقر دونه، مما يضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع على المدى اللحظي، في طريقه لاختبار مستويات 1.1790 ثم 1.1737 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أننا بانتظار ارتداد صاعد لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد بعد اختبار المستويات المذكورة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.1737 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه نحو 1.1632 كمحطة سلبية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتمكن السعر من الاندفاع صعوداً لاختراق مستوى 1.1908 والثبات فوقه.

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يجب الانتباه إلى أن الحذر مطلوب أثناء تداولات اليوم، خصوصاً وقت صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية، والتي قد تسبب تداولات قوية ومختلطة لدى أزواج العملات الرئيسية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1737 والمقاومة 1.1900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط