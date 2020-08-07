شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تتراجع 3.5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الليرة التركية 3.5% خلال تعاملات الخميس، مسجلة مستوى قياسياً متدنياً، مع فشل التدخل الحكومي في وقف الهبوط في قيمة العملة المحلية.

وتراجعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية 3.5 % لترتفع الورقة الخضراء إلى 7.2606 ليرة.

ووصلت الليرة إلى 7.2850 ليرة لكل دولار في وقت سابق أمس وهو أدنى مستوى في تاريخ العملة.

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