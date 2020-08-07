شهية الشراء تصعد بالأسهم في أسبوع بدعم «القياديات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

شهدت الأسهم المحلية ارتفاعاً جماعياً ل«القياديات» في البنوك والعقار والاتصالات في ختام تداولات الأسبوع، لتنتقل عدوى الارتفاعات إلى أسهم أخرى ذات أوزان أقل في المؤشرات العامة للأسواق، بفضل عمليات الشراء الانتقائية، وسط دخول أجنبي لاسيما في سوق دبي.

وسجل مؤشر سوق دبي على إثرها أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ 23 يونيو الماضي، بفضل الدعم الملحوظ من «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني»، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.25%، معززاً بثلاثي أبوظبي البنكي، و«اتصالات» و«الدار».

وبذلك تكون الأسهم المحلية الأفضل أداء على صعيد الأسواق الخليجية، في جلسة يوم (الخميس) في الوقت الذي أغلق فيه مؤشر السوق السعودي على ارتفاع 0.47%، في مقابل نزول سوقي الكويت 0.12%، والبحرين 0.28%، مع استقرار سوق مسقط من دون تغيير.

ومن جملة الأسهم التي تدفقت عليها المشتريات «الاتحاد العقارية» بارتفاعه 0.3%، و«سلامة للتأمين» وزاد 9.81%، و«أرامكس» بنموه 3.34%.

وسجلت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 406.4 مليون درهم، منها 288.5 مليون في دبي، و117.9 مليون في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 393.8 مليون سهم، توزعت بواقع 348.37 مليون سهم في دبي، و45.47 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عبر 6065 صفقة.

سوق دبي

وتفصيلاً، سجل مؤشر سوق دبي أعلى وتيرة مكاسب يومية منذ 23 يونيو الماضي، بعد ارتفاعه 1.36%، إلى مستوى 2107.64 نقطة، معززاً بالمؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

وارتفع قطاع البنوك 1.44%، نتيجة ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.63%، و«دبي الإسلامي» 1.58%. وزاد قطاع العقار 1.6%، مع صعود «إعمار العقارية» 2.28%، و«إعمار مولز» 2.24%، و«إعمار للتطوير» 0.94%، و«الاتحاد العقارية» 0.3%، في مقابل انخفاض «أرابتك» 4.47%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.26%، مدعوماً بمكاسب «شعاع» 2.65%، و«سوق دبي المالي» 0.61%، تزامناً مع استقرار «دبي للاستثمار».

وارتفع أيضاً قطاع النقل 1.71%، بفعل ارتفاع «أرامكس» 3.34%، أمام استقرار «العربية للطيران»، وتراجع «الخليج للملاحة» 1.27%.

سوق أبوظبي

من جهته، صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.25%، عند مستوى 4359.59 نقطة، معززاً بارتفاعات أسهم البنوك والعقار والطاقة والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك 1.22%، بفعل ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.46%، و«أبوظبي التجاري» 1.39%، و«أبوظبي الإسلامي». وزاد قطاع الاتصالات 1.46%، بفعل صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وصعد العقار 2.7%، نتيجة صعود «الدار» 2.92%، في مقابل «رأس الخيمة العقارية» 0.26%، كما ارتفع قطاع الطاقة 1.11%، مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.61%، و«دانة غاز» 1.27%، مع استقرار «طاقة» من دون تغيير يذكر.

وعلى العكس، انخفض قطاع الاستثمار 0.15%، مع انخفاض «الواحة كابيتال» 0.54%، و«العالمية القابضة» 0.41%، على الرغم من ارتفاع «إشراق» 4.89%.

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توجه السيولة

وتصدر «أرابتك» التداولات في سوق دبي بقيمة 50.1 مليون درهم مغلقاً عند مستوى سعري بلغ 1.09 درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بسيولة قدرها 41 مليون درهم، وأقفل عند 0.334 درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 37.5 مليون درهم، ليغلق عند 2.69 درهم.

وفي سوق أبوظبي تصدر «العالمية القابضة»، التداولات بقيمة 20.7 مليون درهم، مغلقاً عند 33.86 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة وصلت إلى 17.4 مليون درهم، وأقفل عند 11.12 درهم، ثم «الدار» باستحواذه على 17.16 مليون درهم من السيولة، ليغلق عند 1.76 درهم.

وسجل سهم «سلامة» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 9.81% إلى مستوى 0.66 درهم، وفي المقابل تراجعت 4 أسهم فقط، في مقدمتها «اكتتاب» بنسبة تراجع 4.46% إلى 0.17 درهم.

وفي سوق أبوظبي سجل «طيران أبوظبي» الارتفاع الأكثر بنسبة 6.07% إلى 2.97 درهم، وفي المقابل كان التراجع الأكثر من نصيب «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 2.17%، ليغلق سعره عند 2.25 درهم.

الجنسيات

وفي ما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في آخر جلسات الأسبوع، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 10.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.26 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و6 ملايين درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 10.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 3.6 مليون درهم محصلة بيع العرب، و6.67 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

أما في سوق دبي، فقد اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 23.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.1 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و22.36 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 23.5 مليون درهم محصلة بيع، منها 13.4 مليون درهم محصلة بيع العرب، و10 ملايين درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 21 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 1.6 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 21 مليون درهم محصلة بيع، وإلى الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 1.6 مليون درهم محصلة شراء.