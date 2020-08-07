3 مدن ترفيهية في أبوظبي تحصل على شهادة المطابقة الصحية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «عالم فيراري أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي» و«كلايم»، حصولها على شهادة المطابقة للإجراءات الصحية الخاصة ب«كوفيد 19» من الهيئة الفنية لمراقبة الجودة (TÜV SÜD) التي تعتبر إحدى الهيئات العالمية المرموقة المتخصصة في التقييم وإصدار الشهادات والمصادقة عليها.

وحصلت المدن الترفيهية الثلاث على شهادة المطابقة عقب سلسلة من عمليات التدقيق والتقييم أجرتها الهيئة، لتكون بذلك أولى المدن الترفيهية التي تحصل على هذه الشهادة في دولة الإمارات.

وقال الحسن كعبوس الزعابي، ‏نائب الرئيس للشؤون التشغيلية في شركة «فرح إكسبيرينسز»: «مع إعادة افتتاح مدن ياس الترفيهية، وكلايم، وترحيبها بالضيوف مجدداً، أردنا تأكيد التزامنا بصحة وسلامة الضيوف باعتبارها أولوية قصوى بالنسبة لنا، حيث تشكل شهادة المطابقة للإجراءات الصحية الخاصة ب«كوفيد 19»خير دليل على هذا الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية الصارمة التي تم اعتمادها في جميع مدن ياس الترفيهية وكلايم. وندعو ضيوفنا إلى التقيد بإجراءات الصحة والسلامة، من خلال ارتداء الكمامات في جميع الأوقات، وتطبيق قواعد التباعد، وتعقيم اليدين بانتظام، واستخدام حلول الدفع الإلكترونية في جميع منافذ البيع».