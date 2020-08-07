«مفاجآت صيف دبي» تقدم أسبوعاً خالياً من ضريبة القيمة المضافة

تقدم الدورة الحالية من «مفاجآت صيف دبي 2020 « للمتسوقين فرصة الاستمتاع بأسبوع كامل من التسوق الخالي من ضريبة القيمة المضافة من العلامات التجارية الشهيرة وذلك بالتعاون مع برنامج الولاء «كلوب أباريل» وموقع التسوق الالكتروني 6thStreet.com.

تواصل مفاجآت صيف دبي فعالياتها المميزة مع باقة من الفعاليات والعروض الترويجية اليومية، حيث تقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من أفضل العروض والأنشطة الترفيهية التي تضمن قضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة لجميع أفراد العائلة.

ويمكن للسكان والزوار الاستفادة من العروض الترويجية في مختلف أنحاء مدينة دبي على مدار الساعة ابتداء من اليوم «الجمعة» وحتى الخميس المقبل 13 من أغسطس الجاري للحصول على منتجات من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال الأزياء والموضة التي تفضلها العائلات في متاجر «كلوب أباريل» وعلى شبكة الإنترنت من خلال 6thStreet.com.

ويمكن للمقيمين والزوار استقبال عطلة نهاية الأسبوع مع التشويق والمرح والتمارين الرياضية، حيث يستضيف «ابن بطوطة مول» تحديين رياضيين بالتعاون مع «فيتنس فيرست» في إطار فعاليات «فلاش فيت» الأسبوعية يومي الخميس والجمعة.

ويشكل مخيّم «سيتي سنتر مردف» الصيفي الخيار الأمثل للأهالي الراغبين في الاستمتاع بالتخفيضات بينما يقضي أطفالهم أوقاتاً من المرح، حيث يفتتح المخيم أبوابه من الساعة 10 صباحاً حتى منتصف الليل في نهاية الأسبوع، ومن الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 ليلاً خلال أيام الأسبوع.

وسيحظى زوار مفاجآت صيف دبي بفرصة لقاء «مدهش» و«دانا» في «دبي فستيفال سيتي مول». وتطل الشخصيتان المحبوبتان يومياً حتى يوم الجمعة 7 أغسطس على زوار المول من خلال عرض ترفيهي يضم شاشة تفاعلية على نافذة أحد المتاجر، لتحول الزوار الذين يمرون أمام الشاشة إلى شخصيات مدهش ودانة، اللذين يقومان في نفس الوقت بالترفيه عن الجمهور والتفاعل معهم.





العروض الترويجية

Advertisements



يمكن للأهالي والطلاب استقبال العام الدراسي الجديد مع برنامج مدهش للمنح الدراسية، حيث يتيح البرنامج ل18 طالباً محظوظاً الفوز بمنح أكاديمية بقيمة 25 ألف درهم لكل منحة وذلك من 9 حتى 26 أغسطس. ويمكن استخدام المبلغ النقدي لدفع الرسوم المدرسية ومساعدة الطلاب وأهاليهم على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم الأكاديمية. يتوفر العرض للعائلات عند إنفاق مبلغ 250 درهماً في أي من مراكز ووجهات التسوق ال16 المشاركة.





منتجات طازجة



تشكل عطلة نهاية الأسبوع الفرصة الأمثل للاستمتاع بالتخفيضات الكبرى في المتاجر التابعة لمجموعة «كلوب أباريل» الشهيرة، وذلك في إطار عرض التسوق الخالي من ضريبة القيمة المضافة على مدار الأسبوع، ويسري العرض في كافة أنحاء دبي حتى 13 أغسطس، ليتيح للمتسوقين الاستمتاع بالعروض المجزية والفوز بآلاف النقاط من برنامج «كلوب أباريل» عند إنفاق مبلغ 200 درهم. كما يمكن ل24 متسوقاً خلال العرض الذي يستمر طيلة الأسبوع الفوز ب1250 نقطة من «كلوب أباريل»، بينما سيفوز 7 أشخاص ب10 آلاف نقطة من «كلوب أباريل»، حيث تعادل كل نقطة درهماً واحداً.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بسوق «رايب الصحي» في «نخيل مول» مع تشكيلة من المنتجات العضوية الطازجة والمحلية والعديد من المنتجات المميزة، وذلك خلال أيام الجمعة والسبت من مفاجآت صيف دبي.

ويمكن للزوار والمقيمين الحصول على فرصة الدخول في سحب للفوز بسيارة «كاديلاك سي تي 5» موديل 2020 خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى 26 أغسطس، حيث يمكنهم الدخول في السحب للفوز بسيارة السيدان التي تبلغ قيمتها 175 ألف درهم، عند إنفاق مبلغ 200 درهم في سوق مدينة جميرا أو ذا ووك-جميرا بيتش ريزيدنس. وسيتم عرض السيارة في سوق مدينة جميرا أو ذا ووك- جميرا بيتش ريزيدنس حتى موعد السحب على الجائزة الكبرى في 26 أغسطس.

ويدعو ذا أوتلت فيليدج، وجهة التسوق المغلقة التابعة لمراس والمستوحاة من إقليم توسكانا الإيطالي، المتسوقين للاستمتاع بفرص الفوز والعروض المميزة عند تحميل تطبيق Meraas Rewards App. وسيحظى المتسوقون الذين ينفقون 500 درهم، بفرصة الدخول في سحب للفوز ببطاقة هدايا من مراس بقيمة 50 ألف درهم يمكنهم استخدامها في جميع الوجهات المميزة التابعة لمراس. وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون أكثر من 5 آلاف درهم