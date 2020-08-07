شكرا لقرائتكم خبر عن 22.7 مليون أرباح «الإسكندنافية للتأمين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أرباح الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 128% إلى 22.7 مليون درهم، مقارنة مع أرباح بقيمة 9.96 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019.

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