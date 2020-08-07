«الاحتياطي» يناور في الفتح الاقتصادي مع إيقاف خطة الشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ميستر في تعليقات مكتوبة ستلقيها في منتدى افتراضي في وقت لاحق اليوم «مرحلة إعادة الفتح اتضح أنها صعبة.. وعليه فإنها قد تستغرق فترة أطول مما توقع الكثيرون عندما بدأت».

وقالت أيضاً إنها تتوقع أن يظل معدل البطالة في الولايات المتحدة مرتفعاً عند حوالي تسعة في المئة في نهاية 2020، وتتوقع أن الناتج الاقتصادي سينخفض بنسبة 6% مقارنة مع نهاية 2019.

ومضت قائلة الضبابية التي تحيط بهذه التوقعات مرتفعة للغاية. نحن في وضع لم يسبق له مثيل والنتائج تعتمد ليس فقط على السياسات الاقتصادية الملائمة بل أيضاً على اعتبارات الصحة العامة.

ومن جهته، قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس يوم الأربعاء إن عودة فيروس كورونا إلى وتيرة انتشاره القوية تضعف التعافي الاقتصادي ويجب على الكونجرس أن يدعم الاقتصاد من خلال الاستمرار في تقديم إعانات بطالة ومساعدات لحكومات الولايات والإدارات المحلية.

وأضاف كابلان خلال مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) «أعتقد أن الاقتصاد يحتاج إلى استمرار إعانات البطالة. ربما ليس ثمة حاجة لأن تكون على نفس شكلها الحالي، لكننا بحاجة إلى استمرارها».

وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي يبلغ 20% في الربع الثالث، لكنه لا يزال يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنحو خمسة في المئة للعام بكامله.

وقال كابلان إن وتيرة التعافي ستعتمد على مدى انتشار الفيروس. وأضاف أنه قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من الإغلاقات في بعض مناطق البلاد.

وقال «المشكلة في عودة الفيروس هي أنها أبطأت أو قللت إلى حد ما التعافي الذي كنا نتوقعه، لذا كلما نجحنا في التصدي للفيروس مرة أخرى، كلما زادت وتيرة انتعاشنا».

من جهته، هدد البيت الأبيض بالتصرف على طريقته الخاصة لتقديم الإغاثة من فيروس كورونا، بعدما لم تُسفر المحادثات مع المشرّعين الديمقراطين عن أي اتفاق. وقال كبير موظفي البيت الأبيض «مارك ميدوز» في تصريحات للصحفيين، أمس الأربعاء، إنّ كلاً من المتحدثة باسم مجلس النواب «نانسي بيلوسي»، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ «تشاك شومر»، ووزير الخزانة الأمريكي «ستيفن منوشين»، لم يتوصلوا إلى اتفاق. وأوضح «ميدوز» في وقت لاحق خلال مقابلة مع شبكة «سي. إن. إن» عقب الاجتماع، أن الرئيس ترامب سيتخذ إجراء تنفيذياً لتمديد استحقاقات البطالة الإضافية، ووقف عمليات الإخلاء، حال فشل الديمقراطيون والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق، وتابع: «إذا لم يتمكن الكونجرس الأمريكي من فعل ذلك، فإن رئيس الولايات المتحدة سيفعل».

قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند، الأربعاء: إن النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة زاد في الأسابيع القليلة الماضية، وإن مرحلة إعادة فتح البلاد قد تستغرق وقتاً أطول مما توقعه الكثيرون في البداية.

وأضافت أن بعض الولايات الأمريكية أوقفت خططها لإعادة فتح الشركات وأعادت فرض قيود جديدة بعد أن شهدت زيادة في الإصابات بفيروس كورونا، وهو اتجاه يدفع المستهلكين لخفض الإنفاق.