تراجع العجز التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة 23%

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تراجع العجز التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة بحوالي 23% في النصف الأول من العام الجاري إلى21.91 مليار درهم (5.97 مليار دولار) مقابل 28.44 مليار درهم (7.74 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن إجمالي التجارة السلعية بين البلدين تراجع 27% في النصف الأول من العام الماضي إلى 32.78 مليار درهم (8.93 مليار دولار) مقابل 44.81 مليار درهم (12.21 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2019.

وتراجعت قيمة واردات الدولة من الولايات المتحدة 25% إلى 27.34 مليار درهم (7.45 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 36.63 مليار درهم (9.98 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب البيانات الرسمية تراجعت قيمة صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة في النصف الأول 2020 بحوالي 34% إلى 5.43 مليار درهم (1.48 مليار دولار) مقابل 8.18 مليار درهم (2.23 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

الجدير بالذكر أن التراجع في التجارة السلعية بين البلدين تركز في الربع الثاني من العام الجاري، وجاء كنتيجة للإغلاق الاقتصادي الذي أثر في حركة التجارة العالمية، إذ تظهر البيانات أن تراجع حركة التجارة بين البلدين كان محدوداً في الربع الأول من العام الجاري، حيث تراجعت بحوالي 7.6% إلى 20.16 مليار درهم، مقابل 21.8 مليار درهم في الربع الأول من 2019. وتراجعت قيمة صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة بحوالي 12.8% إلى 3.07 مليار درهم، كما تراجعت قيمة واردات الدولة من أمريكا بحوالي 6.6% إلى 17.09 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020مقابل 18.29 مليار من 2019.