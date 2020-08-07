شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ليكون عدد الطلبات أفضل من توقعات المحللين.
وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة بلغت 1.186 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس/آب بانخفاض 249 ألف طلب عن مستويات الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة الجديدة في أكبر اقتصاد حول العالم سوف ترتفع بنحو 1.410 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي.
وبالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة في غضون الأربعة أسابيع الماضية، فبلغ 1.337 مليون طلب بانخفاض 31 ألف طلب عن متوسط الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع، أما طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة، فتراجعت بنحو 844 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو/تموز الماضي إلى 16.107 مليون طلب.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.