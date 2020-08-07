تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ليكون عدد الطلبات أفضل من توقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة بلغت 1.186 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس/آب بانخفاض 249 ألف طلب عن مستويات الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة الجديدة في أكبر اقتصاد حول العالم سوف ترتفع بنحو 1.410 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة في غضون الأربعة أسابيع الماضية، فبلغ 1.337 مليون طلب بانخفاض 31 ألف طلب عن متوسط الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع، أما طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة، فتراجعت بنحو 844 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو/تموز الماضي إلى 16.107 مليون طلب.