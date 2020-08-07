«سكاي واردز» يتيح 1500 علامة تجارية لكسب الأميال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سكاي واردز طيران الإمارات، عن إتاحة المزيد من الوسائل الجديدة أمام أعضائه لكسب الأميال عند التسوق عبر الإنترنت من العلامات التجارية الشهيرة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأصبح الآن بإمكان أعضاء برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين مع طيران الإمارات وفلاي دبي زيارة skywardsmilesmall.com، والاختيار والتسوق من بين أكثر من 1500 علامة تجارية، وكسب الأميال التي يمكن استخدامها لشراء تذاكر طيران بأسعار مخفضة والحصول على مكافآت أخرى.

للبدء في كسب الأميال، يتعين على أعضاء سكاي واردز زيارة الموقع skywardsmilesmall.com الذي يمكن الوصول إليه أيضاً عبر تطبيق طيران الإمارات أو emirates.com. ويمكن للأعضاء بعد ذلك تصفح قائمة العروض التي توفرها متاجر الأزياء والسلع الفاخرة ومحال التجزئة الأخرى. ولبدء التسوق من العلامات التجارية المشاركة، يتعين تسجيل الدخول باستخدام بيانات حساب سكاي واردز طيران الإمارات ثم الانتقال إلى الموقع الشبكي الخاص بالعلامة التجارية الشريكة لإتمام عملية الشراء. ومقابل كل جنيه إسترليني يتم إنفاقه في التسوق، يمكن للأعضاء كسب ما يصل إلى 15 ميل سكاي واردز، ومقابل كل دولار أمريكي يتم إنفاقه، يمكن للأعضاء كسب ما يصل إلى 12 ميل سكاي واردز.

ويتوفر أمام الأعضاء إمكانية الاختيار من بين أكثر من 1500 علامة تجارية شريكة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة من مختلف الفئات، بما في ذلك مستحضرات التجميل واللياقة والصحة والإلكترونيات وأحدث منتجات الموضة من الأزياء من هارفي نيكولز Harvey Nichols وميسيز Macy›s على سبيل المثال لا الحصر.

ويمكن لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات، الذين يزيد عددهم على 27 مليون عضو، كسب الأميال وإنفاقها على تذاكر المكافأة وترقية درجات السفر والإقامة الفندقية وتذاكر الحفلات والفعاليات الرياضية والتجارب التي لا تشترى بالمال، إضافة إلى تخفيض ما يدفعونه من مال عند حجز الرحلات مع طيران الإمارات.