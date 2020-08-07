شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات الأمريكية تلغي 269 ألف وظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت عمليات تسريح الموظفين في الشركات الأمريكية بأكثر من 50% خلال الشهر الماضي مع استمرار تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.
وبحسب تقرير صادر عن شركة «تشالنجر جراي آند كريسماس»، أمس الخميس، قامت الشركات الأمريكية بتسريح 269.649 ألف موظف خلال يوليو/تموز الماضي، بزيادة 54% على 170.2 ألف المسجلة في الشهر السابق له.
وتعد حالات تسريح العمال في الشهر الماضي ثالث أكبر وتيرة على الإطلاق بعد إبريل/نيسان ومايو/أيار.
وأدى تخفيض الوظائف في يوليو/ تموز إلى رفع إجمالي الوظائف المفقودة حتى الآن هذا العام إلى 1.848 مليون، بزيادة 212% على نفس الفترة من عام 2019.
وقال أندرو تشالنجر نائب رئيس الشركة الأمريكية في البيان: «إن التباطؤ لم ينتهِ بعد، خاصة مع ارتفاع حالات كورونا في جميع أنحاء البلاد؛ حيث إن المستهلكين يشترون عدداً أقل من السلع والخدمات، وتغلق الشركات أبوابها، وتتزايد حالات الإفلاس».
وأضاف: «من الواضح أن العديد من فقدان الوظائف أصبح الآن دائماً».
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