«سيدات عجمان»: تنويع الخدمات والحوافز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

وقع مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان، مذكرة تفاهم مع فندق «جراند حياة- دبي»، وذلك ضمن منهجية المجلس لتعزيز تعاونه مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بهدف تنويع الخدمات والحوافز المقدمة لسيدات الأعمال من عضوات المجلس وصاحبات رخصة «بدايات».

وقع مذكرة التفاهم عن بُعد عبر خاصية الاتصال المرئي، الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان عضو مجلس إدارة «غرفة عجمان»، ومن جانب الفندق عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة المبيعات الحكومية والتشريفات.

ونصت المذكرة على توفير باقات وخصومات موجهة لأعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان ومجلس إدارة سيدات أعمال عجمان وموظفي وموظفات «غرفة عجمان» وعضوات المجلس الحاصلات على رخصة «بدايات»، كما نصت المذكرة على التعاون في تنظيم منصات عرض موسمية تدعم اللقاء المباشر بين صاحبات المشاريع من عضوات المجلس مع نزلاء الفندق.

وأوضحت الدكتورة آمنة خليفة، أن مجلس سيدات أعمال عجمان، يولي تعاونه مع المنشآت السياحية والفندقية بشكل عام، أهمية خاصة نظراً للمردود الإيجابي على نمو أعمال سيدات الأعمال باعتبار المنشآت منافذ للبيع والترويج.