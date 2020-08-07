هبوط الناتج الصناعي للأرجنتين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن الإنتاج الصناعي في الأرجنتين هبط 6.6% في يونيو/حزيران مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وهو أداء أفضل مما كان متوقعاً.

وكانت السوق قد توقعت هبوطاً بحوالي 10%، بحسب محللين. وفي مايو/أيار هوى الناتج الصناعي 26.4% مقارنة مع الشهر نفسه في 2019 . ومع التراجع المسجل في يونيو/حزيران ترتفع خسائر الناتج الصناعي في الأشهر الستة الأولى من هذا العام إلى 14.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الأرجنتين 213 ألفاً و535 إصابة بكوفيد-19 توفي منهم 4009، وفقا لوزارة الصحة.

وتشهد مراكز سكانية كبيرة، مثل إقليم بوينس أيرس، إجراءات للعزل العام لمنع انتشار الجائحة منذ 20 مارس/آذار. وألحقت تلك الإجراءات ضرراً شديداً باقتصاد الأرجنتين الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 10% إلى 12% هذا العام.رويترز)