شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في عام ونصف أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد من الأعلى له منذ السادس من شباط/فبراير 2019 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.28% إلى مستويات 0.7215 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7235، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7211، بينما حقق الزوج الأعلى له في عام ونصف عند 0.7243.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست تقلص الانكماش إلى ما قيمته 44.0 مقابل 31.5 في حزيران/يونيو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان السياسة النقدية للاجتماع الذي عقده في الرابع من آب/أغسطس والذي أقر خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25% آنذاك.

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وأفاد البيان بأن البنك المركزي الاسترالي بأن وتيرة التعافي قد تكون أبطأ من التوقعات الأولية وأ، الناتج المحلي الأجمالي قد يعكس انكماش 6% في 2020، مع التأكيد على عدم رفع معدل النقدي الرسمي حتى إحراز تقدم فيما يتعلق بالتوظيف والتضخم، وأن الدولار الاسترالي بشكل عام يتماشى مع الأساسيات، موضحاً عدم رؤية الحاجة لتدخل في سوق العملات الأجنبية.

كما تطرق البيان لكون المركزي الاسترالي لا يزال يرى أن الفائدة السلبية غير مرجحة في استراليا، مع التأكيد على البقاء على الفائدة صفرية لحين احراز تقدم في التوظيف والتضخم، وجاء ذلك، قبل أن نشهد ألقاء مساعد محافظ المركزي الاسترالي حيال الاقتصاد لوسي إليس كلمة تحت عنوان "التوقعات الاقتصادية: الموضوعات الرئيسية من بيان السياسة النقدية" في ندوة عبر الإنترنت استضافها خبراء الاقتصاد التجاريين الاستراليين.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 1,530 ألف وظيفة مضافة مقابل 4,800 ألف وظائف مضافة في حزيران/يونيو، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 1.2%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 11.1% مقابل 12.3% في حزيران/يونيو.