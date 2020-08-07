شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الفائض في الميزان التجاري الصيني بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الاقتصاد الصيني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 442 مليار يوان أي ما يعادل 62.3$ مليار مقابل فائض بما قيمته 329 مليار يوان أي ما يعادل 46.4$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 291 مليار يوان أي ما يعادل 42.5$ مليار، وذلك مع ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات خلال الشهر الماضي.

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