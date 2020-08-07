شكرا لقرائتكم خبر عن «قصر الإمارات» يحصل على «شهادة الأمان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلن فندق قصر الإمارات عن حصوله على اعتماد برنامج «شهادة الأمان» الذي أطلقته دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي لتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في مختلف الوجهات والمنشآت الفندقية والسياحية العاملة في الإمارة بهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وأعربت إدارة «قصر الإمارات» عن اعتزازها بالحصول على الاعتماد الرسمي لبرنامج «شهادة الآمان» والذي يمنح كافة الضيوف مع عائلاتهم فرصة التمتّع بأوقات لا تُنسى في جميع أرجاء القصر الفاخر، مع الاسترخاء بثقة في بيئة صحية آمنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «قصر الإمارات» يحصل على «شهادة الأمان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.