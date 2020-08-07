اقتصاد الفلبين يدخل في ركود وسط أزمة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت الفلبين في ركود بعد أكبر انكماش فصلي سجلته وفق بيانات نشرت، الخميس، بينما يعاني الاقتصاد تدابير إغلاق مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، سددت ضربة للأنشطة التجارية وأفقدت الملايين وظائفهم.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 16.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وفق هيئة الإحصاء الفلبينية، وسط إجراءات إغلاق هي من الأطول مدة في العالم للحد من تفشي الفيروس الذي دمر اقتصادات العديد من الدول.

وجاء ذلك بعد انكماش بنسبة 0.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، شهدت أكبر انخفاض في النشاط الاقتصادي منذ بدء تسجيل البيانات عام 1981 خلال حكم الديكتاتور فرديناند ماركوس.

وكان ذلك أول انكماش للفلبين في ثلاثة عقود.

والآفاق في الفلبين تبدو قاتمة، فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس 115 ألف شخص هذا الأسبوع، أي أكثر بما يزيد على خمس مرات مقارنة بمطلع يونيو/حزيران عندما تم تخفيف القيود على الاقتصاد.

وفيما يجهد عمال الصحة للاستجابة لتدفق المرضى، فرض على أكثر من 27 مليون شخص في مانيلا وأربعة أقاليم محيطة في جزيرة لوزون، تمثل مجموعها أكثر من ثلثي الإنتاج الاقتصادي للبلاد من جديد، تدابير إغلاق جزئي لأسبوعين للمساعدة على تخفيف العبء عن المستشفيات.

لكن الرئيس رودريغو دوتيرتي الذي أبدى ممانعة في تشديد الإجراءات بعد أن فقد الملايين وظائفهم في أول إغلاق، حذر من أن البلاد لا يمكنها تكبد خسائر البقاء مغلقة لفترة أطول.(أ ف ب)