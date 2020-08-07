اقتصاد إندونيسيا يسجل أول انكماش فصلي في عقدين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد إندونيسيا سجل أول انكماش فصلي في أكثر من عقدين بينما وعدت الحكومة بإنفاق تحفيزي أسرع في الأشهر المقبلة بعد تضرر الاقتصاد بشدة من جائحة فيروس كورونا.

ووفقاً للبيانات التي أصدرتها هيئة الإحصاء في إندونيسيا فإن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا انكمش بنسبة 5.32 في المئة في الربع الثاني من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أول هبوط فصلي من نوعه منذ عام 1999 .

وذلك أسوأ من الانكماش المسجل في الربع الأول من هذا العام والبالغ 2.97 في المئة.

وأظهرت البيانات تأثيراً واسع النطاق للجائحة والقيود التي فرضتها الحكومة لاحتوائها.

وانخفض إنفاق الأسر وأرجأت الشركات الاستثمار بينما تضررت الصادرات من انخفاض الطلب العالمي وأسعار السلع الأولية.

وبدأت إندونيسيا تخفيف القيود في أجزاء من البلاد في يونيو/حزيران لكن عدد الإصابات بفيروس كورونا تسارع في يوليو/تموز.

(رويترز)