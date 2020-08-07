شكرا لقرائتكم خبر عن ثروة مؤسس "فيسبوك" تتجاوز 100 مليار دولار للمرة الأولى بفضل مكاسب السهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت ثروة مؤسس "فيسبوك" "مارك زوكربيرج" متجاوزة حاجز 100 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفضل مكاسب سهم شركة التواصل الاجتماعي وتحقيقه مستوى قياسيا جديداً.



وساد تفاؤل لدى المستثمرين بشان سهم "فيسبوك" بعد كشف الشركة عن خطتها لإطلاق منصة تحمل اسم "ريلز" لمنافسة "تيك توك" الصينية.



وينضم "زوكربيرج" - 36 عاماً - بهذه الثروة إلى كبار المليارديرات على مؤشر "بلومبرج" الذين تجاوزت ثرواتهم 100 مليار دولار وهما "جيف بيزوس" مؤسس "أمازون" وأيضاً "بيل جيتس".

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وارتفعت ثروة مؤسس "فيسبوك" هذا العام بحوالي 22 مليار دولار مع الاخذ في الاعتبار امتلاكه حصة بنسبة 13% في الشركة، بينما قفزت ثروة "بيزوس" بأكثر من 75 مليار دولار.



كان "زوكربيرج" قد أعلن سابقاً أنه ينوي التبرع بنسبة 99% من أسهمه في "فيسبوك" خلال حياته.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "فيسبوك" بنسبة 6.5% وأغلق جلسة الخميس عند 265.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 266.6 دولار وأقل سعر عند 248.6 دولار.