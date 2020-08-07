شكرا لقرائتكم خبر عن مصر استوردت أتوبيسات وميكروباصات بـ31 مليون دولار في شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الواردات المصرية من الأتوبيسات والميكروباص والميني باص ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مايو من العام الجاري 2020، حيث بلغت إجمالي وارداته 31 مليونًا و134 ألف دولار، مقابل 15 مليونًا و454 ألف دولار في شهر مايو عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 15 مليونًا و680 ألف دولار، أي أكثر من الضعف.

ورصدت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من الأتوبيسات جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الاستثمارية والتي بلغت نحو 521 مليون و765 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 898 مليون و465 ألف دولار في شهر مايو عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 376 مليون و700 ألف دولار.

ولم تكن واردات مصر من الأتوبيسات هي الأكبر بين واردات السلع الاستثمارية، بل كانت في المركز الثاني، حيث جاءت الواردات المصرية من محركات ومولدات ومحركات كهربائية في المركز الأول، وسجلت واردات بقيمة 49 مليونا و208 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 61 مليونًا و209 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع قيمته 12 مليونًا و694 ألف دولار.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري نحو 2.59 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 4.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له بنسبة تراجع بلغت 36.2%، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 1.57 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.