شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يغلق أعلى 11 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الخميس مدعوما بالتفاؤلف حيال حزمة تحفيز ثانية من الكونجرس لمواجهة تداعيات كورونا، وحقق ناسداك الإغلاق القياسي الثاني والثلاثين له هذا العام كما أغلق أعلى 11 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.



وأظهرت بيانات حكومية اليوم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا إلى 1.18 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي.



وسوف تعلن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة تقرير الوظائف الشهري ومن المتوقع إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم أكثر من 1.5 مليون وظيفة وانخفاض معدل البطالة إلى 10.5% في يوليو/تموز.



ويواصل زعماء الكونجرس مشاوراتهم للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تمويل جديدة لمواجهة تبعات أزمة كورونا على الاقتصاد الأمريكي.

Advertisements



وفي سوق الخام، انخفض سعر خام "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 0.6% وأغلق عند 41.95 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.6 دولار وأقل سعر عند 41.6 دولار.



وتراجع سعر خام "برنت" بنسبة 0.2% وأغلق عند 45.09 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 45.7 دولار وأقل سعر عند 44.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 185 نقطة) إلى 27387 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27394 نقطة وأقل مستوى عند 27145 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 109 نقاط) إلى 11108 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 11121 نقطة وأقل مستوى عند 10963 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 3349 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3351 نقطة وأقل مستوى عند 3318 نقطة.