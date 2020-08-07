شكرا لقرائتكم خبر عن القمح ينخفض إلى أدنى مستوى في نحو 4 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تعاملات يوم الخميس مسجلة أدنى مستوياتها في حوالي أربعة أسابيع، كما سجلت السلعة الزراعية خسائر للمرة الثالثة في أربعة جلسات بفعل توقعات بزيادة المعروض العالمي مما دفع الأسعار نحو الانخفاض.



ورفعت شركة استشارية أوكرانية التوقعات بشأن حصاد موسم القمح في العام الجاري لدولة أوكرانيا إلى 26.59 مليون طن من 26.07 مليون طن في تقديراتها السابقة.



كما رفعت الشركة توقعاتها لصادرات أوكرانيا من القمح بنحو 600 ألف طن في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

Advertisements



وعلاوة على ذلك، يقترب المزارعون الكنديون من حصاد أكبر محصول من القمح في تاريخ البلاد بفعل الظروف المناخية الإيجابية للمحاصيل.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.08 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.6% وأغلق عند 5.01 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر 5.15 دولار في حين سجل أقل سعر عند خمسة دولارات.