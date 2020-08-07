شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للاتحاد العربى: خفض سعر الغاز لـ3 دولارات يزيد الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد حمدى الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات، أن أحد أبرز قدرة الصناعة على المنافسة هو عملية تخفيض تكاليف الإنتاج؛ مقارنة بالشركات العالمية فى نفس الصناعة، والتى تمتاز بقدرات تنافسية عالية خاصة أن العديد من الدول تدعم صناعتها بشتى الطرق؛ لزيادة الصادرات كهدف إستراتيجية دولى.

وأضاف عماد حمدى الذى يشغل منصب رئيس النقابة العامة للكيماويات وعضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365" أن العامل الرئيسي فى خفض تكاليف الإنتاج يتعلق بسعر الطاقة المتمثل في سعر الغاز الطبيعي، وكذلك سعر الكهرباء، موضحًا أن السعر في مصر أعلى من المعدلات العالمية بشكل كبير، بل يصل سعر الطاقة في مصر لضعف السعر العالمى، وأحيانا يزيد لا سيما أن سعر الطاقة متغير خاصة الغاز الطبيعى .

وحول أهمية خفض الغاز للصناعة أشار إلى أن خفض الغاز سيمثل طوق النجاة لعدد من الشركات خاصة شركات الأسمدة التى تعتمد على الغاز الطبيعى كخامة، بجانب الاعتماد عليه كطاقة، وبالتالى فإن الغاز يمثل ما لا يقل عن 70% من تكاليف إنتاج تلك الشركات، لافتًا إلى أن خفض السعر لـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية أو ربطه بالسعر العالمى، سيمكن شركات الأسمدة خاصة والكيماويات والبتروكيماويات عامة، من زيادة الصادرات ومنافسة الشركات العالمية ما يساهم فى توفير العملة الصعبة للاقتصاد، ويزيد من قدرة الشركات على مواجهة التحديات التى تحيط بها .