شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "أوبر" تناهز ملياري دولار في الربع السنوي الثاني بسبب أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "أوبر تكنولوجيز" الأمريكية اليوم تسجيل خسائر فصلية وانخفاض في الإيرادات خلال الرببع السنوي الثاني بسبب أزمة "كورونا" وتأإثيرها الضار على قطاعات عدة.



وبلغت خسائر "أوبر" حوالي 1.78 مليار دولار أو ما يعادل 1.02 دولار لكل سهم في الربع الثاني مقارنة بخسائر بحوالي 4.72 دولار لكل سهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين توقع محللون تسجيل خسائر بحوالي 81 سنتاً للسهم.

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وهبطت إيرادات الشركة الأمريكية بنسبة 29% إلى 2.24 مليار دولار من إيرادات قدرها 3.17 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019 وتوقع محللون إيرادات عند 2.1 مليار دولار.



ورغم ذلك، قفزت إيرادات "أوبر" من خدمات توصيلا الطعام التي تسمى "أوبر إيتس" بنسبة 103% مسجلة 1.2 مليار دولار في الربع السنوي الثاني.



هذا، وقد ارتفع سهم "أوبر" بنسبة 4.5% وأغلق جلسة الخميس عند 34.7 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 34.8 دولار وأقل سعر عند 33.2 دولار.