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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقفز بأكثر من 5% مغلقة أعلى 28 دولارا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الخميس بالتزامن مع تراجع الدولار قليلاً امام اغلب العملات الرئيسية وفي انتظار صدور تقرير الوظاف الشهري.
وكشفت بيانات حكومية اليوم عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 1.18 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري الأمريكي مع توقعات بإضافة الاقتصاد الأكبر في العالم أكثر من 1.5 مليون وظيفة وانخفاض معدل البطالة في يوليو/تموز.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.08 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.5 نقطة.
وفي ختام التعاملات، قفزت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 5.6% أو ما يعادل 1.51 دولار وأغلق المعدن النفيس الجلسة عند 28.40 دولار للأوقية، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2013، بعد مكاسب بنسبة 3.3% في جلسة الأربعاء، وبلغ أعلى سعر عند 29.2 دولار وأقل سعر عند 26.9 دولار.
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