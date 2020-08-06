شكرا لقرائتكم خبر مشتريات العيد ترفع قيمة عمليات نقاط البيع 20.5% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت قيمة مبيعات نقاط البيع في السعودية خلال الفترة بين 5 و11 ذي الحجة، أي قبيل العيد بخمسة أيام إلى اليوم الثاني للعيد، ارتفاعا بنسبة 20.5%، حيث بلغت 8.19 مليارات ريال مقابل 6.80 مليارات ريال خلال الأيام السبعة التي سبقتها.

وبحسب التقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بلغ عدد العمليات المنفذة خلال الأسبوع (26 يوليو ـ 1 أغسطس) نحو 68.3 مليون عملية.

وأظهر التقرير أن 11 قطاعا إضافة إلى قطاعات أخرى لم يسمها، سجلت ارتفاعا في المبيعات عبر نقاط البيع خلال الأسبوع، تصدرها قطاع الملابس والأحذية بنسبة 56%، ثم قطاع الترفيه والثقافة بنحو 44%، والمطاعم والمقاهي بنسبة 34%. في المقابل تراجعت 5 قطاعات تصدرها التعليم بنسبة 29.5%، ومواد البناء والتشييد بنسبة 27%.

وكان قطاع الأطعمة والمشروبات الأعلى من حيث القيمة بنحو 1.4 مليار ريال، تلاه قطاع الملابس والأحذية بنحو 1.1 مليار ريال، ثم قطاع المطاعم والمقاهي بمقدار 1.08 مليار ريال.

وعلى صعيد توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن، تصدرت الرياض بنحو 2.34 مليار ريال تمثل 29% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بنحو 1.2 مليار ريال، ثم بفارق كبير مدينة الدمام بنحو 427.4 مليون ريال، وجاءت باقي المناطق دون ذلك.