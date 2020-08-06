شكرا لقرائتكم خبر مشتريات العيد ترفع قيمة عمليات نقاط البيع 20.5% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحسب التقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بلغ عدد العمليات المنفذة خلال الأسبوع (26 يوليو ـ 1 أغسطس) نحو 68.3 مليون عملية.
وأظهر التقرير أن 11 قطاعا إضافة إلى قطاعات أخرى لم يسمها، سجلت ارتفاعا في المبيعات عبر نقاط البيع خلال الأسبوع، تصدرها قطاع الملابس والأحذية بنسبة 56%، ثم قطاع الترفيه والثقافة بنحو 44%، والمطاعم والمقاهي بنسبة 34%. في المقابل تراجعت 5 قطاعات تصدرها التعليم بنسبة 29.5%، ومواد البناء والتشييد بنسبة 27%.
وكان قطاع الأطعمة والمشروبات الأعلى من حيث القيمة بنحو 1.4 مليار ريال، تلاه قطاع الملابس والأحذية بنحو 1.1 مليار ريال، ثم قطاع المطاعم والمقاهي بمقدار 1.08 مليار ريال.
وعلى صعيد توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن، تصدرت الرياض بنحو 2.34 مليار ريال تمثل 29% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بنحو 1.2 مليار ريال، ثم بفارق كبير مدينة الدمام بنحو 427.4 مليون ريال، وجاءت باقي المناطق دون ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر مشتريات العيد ترفع قيمة عمليات نقاط البيع 20.5% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.