شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع للبنك التجاري وإيديتا والسويس للأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وارتفع رصيد شهادات البنك التجارى الدولى- مصر إلى 122.686 مليون شهادة، إيداع إيديتا للصناعات الغذائية عند 82.445 مليون شهادة، السويس للأسمنت 32.674 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع شركات بالم هيلز للتعمير عند 703.271 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 460.937 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.032 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 270.956 مليون شهادة، عامر جروب عند 230.202 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 182.270 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 169.633 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 83.146 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات حديد عز عند 74.721 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.248 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 597.038 مليار جنيه.

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وبلغ حجم التداول على الأسهم 458.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.6 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.67% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.87%، والعرب على 7.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.06%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 86 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.5 مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، 52.4 مليون جنيه، 14.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 10817 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1885 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 12709 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4132 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1588 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2436 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 736 نقطة.

وصعدت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.