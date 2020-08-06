شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للنقل البحرى: 1.2 مليار جنيه استثمارات جديدة في 15 شركة تابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، استثمار مبلغ 1.263 مليار جنيه خلال العام المالي 2019- 2020 ،دخل بالفعل العديد من الاستثمارات موضع التنفيذ فيما جارى استكمال بقية الاستثمارات خلال العام المالي المنتهي والعام الجارى، وبحسب الموازنة التقديرية المعتمدة للشركة فإن الاستثمارات في شركة الاسكندرية لتداول الحاويات بلغ 173,4 مليون جنيه ؛عبارة عن مشروع إحلال وتجديد محطة حاويات الاسكندرية وميناء الدخيلة .

وبحسب البيانات الرسمية فإن شركة بورسعيد لتداول الحاويات تستثمر 191 مليون جنيه ؛لإعادة تأهيل الساحات وشراء اوناش، فيما تستثمر شركة دمياط لتداول الحاويات 476 مليون جنيه في مشروع تدعيم وتعميق رصيف الحاويات ومشروعات جديدة.

كما تستثمر شركة المستودعات المصرية العامة مبلغ 16.7 مليون جنيه في مشروع رفع كفاءة أسطول النقل والورش، وتستثمر شركة القناة للتوكيلات الملاحية 17 مليون جنيه في مشروع تطوير وسائل النقل، كما تستثمر شركة النصر للتصدير والاستيراد مبلغ 1.6 مليون جنيه لشراء أجهزة كمبيوتر.

أما شركات نقل الركاب تركز على تجديد وتحديث اسطول النقل بما يمكنها من منافسة القطاع الخاص حيث تستثمر شركة الصعيد للنقل والسياحة مبلغ 147 مليون جنيه في مشروع تطوير واحلال اسطول النقل وتطوير الخدمات الإنتاجية ، فيما تستثمر شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة 150.3 مليون جنيه لنفس الغرض وتستثمر شركة اتوبيس غرب ووسط الدلتا 83 مليون جنيه لنفس الغرض .

أما شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات تنفق 300 ألف جنيه فى مشروع تطوير وسائل النقل ، كما تستثمر شركة التجارية للأخشاب 3,7 مليون جنيه في شراء معدات وآلات جديدة، وتستثمر شركة مصر لتجارة السيارات 880 ألف جنيه لتطوير محطات الخدمة والصيانة .

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أما شركة مصر للتجارة الخارجية تنفق مليون جنيه وتنفق شركة مصر للاستيراد والتصدير 2 مليون جنيه .

وبحسب البيانات فإنه من المتوقع أن تحقق الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 8.2 مليار جنيه إيرادات بنهاية العام المالى 2019-2020، وتحقق نحو 2.7 مليار جنيه صادرات فيما من المتوقع أن يصل صافى الربح لنحو 3.8 مليار جنيه .