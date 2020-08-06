شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل 45.37 دولار للعقود الآجلة لبرنت و42.11 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 45.37 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام برنت مرتفعه بمقدار20 سنتا أو ما يوازي 0.44 % وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42.11 دولار للبرميل منخفضة بمقدار سنتات أو 0.19 %.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية بأن أسعار النفط اليوم شهدت تباين حيث عوض انخفاض الدولار آثار بعض المخاوف من تعثر الطلب على الوقود نتيجة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم .

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وأمس صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل مارس بعد هبوط حاد فى مخزونات الخام الأمريكية وتراجع الدولار، لكن تزايد الإصابات بفيروس كورونا يجعل المستثمرين قلقين بشأن آفاق الطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 7.4 مليون برميل الأسبوع الماضى، وهو ما يفوق متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم الذىي كان يشير إلى انخفاض قدره ثلاثة ملايين برميل.

كما ارتفعت نواتج التقطير، لأعلى مستوى في 38عاما، وأن مخزونات البنزين ارتفعت بشكل غير متوقع للأسبوع الثاني على التوالي وكما ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام يرتفع 1.26 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 3.19 مليون برميل.