شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار اليوم الخميس قرشين.. ويسجل 15.91جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 6-8-2020، انخفاضا ملحوظا مقارنة بأسعاره في التعاملات الصباحية، حيث انخفض بالبنك المركزى المصرى "قرشين" ليسجل 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان بـ 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى انخفض قرش واحد ليسجل 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا كان بـ 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.91 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا كان بـ 15.93جنيه بانخفاض قدرة قرشين. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.91 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا كان بـ 15.93جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

16.01 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا كان 16.03 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.91 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.92 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.

16.01 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.02 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.



سعر الدولار فى بنك مصر15.92 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.93 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا بـ 15.94 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.

16.03 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.04 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.



سعر الدولار فى بنك عودة15.93 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.94 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد. سعر الدولار فى بنك عودة15.93 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.94 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.

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16.03 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.04 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.92 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.94 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

16.02 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.04 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.91 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.93 جنيه بانخفاض قدرة قرشين. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.91 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.93 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

16.01 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.03 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.91 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.93 جنيه بانخفاض قدرة قرشين. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.91 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.93 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

16.01 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.03 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.