شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار "انت سايق مع وي".. المصرية للاتصالات تطلق أحدث عروضها الترويجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت المصرية للاتصالات أحدث إعلاناتها التجارية لهذا الصيف تحت عنوان "أنت سايق مع وي" مع مجموعة كبيرة من العروض والمفاجئات لعملائها.

وجاء الإعلان في إطار خفيف ومرح يناسب العروض الصيفية وذلك بالتعاون مع بعض أبطال مسلسل بـ 100 وش والذي حقق نجاحا كبيرا عند عرضه في رمضان الماضي.

وتقدم "وي" لعملائها أيضًا فرصة للفوز بسيارة فارهة إلى جانب مجموعة أخرى من المفاجآت بما في ذلك الحصول على ما يصل إلى ١٠٠ ضعف الشحنة عند شحن الرصيد خلال هذا الصيف.

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وتعد الشركة المصرية للاتصالات ضمن أفضل 8 شركات اتصالات بالمنطقة وفقا لتقرير فوربس، كما حققت الشركة المصرية للاتصالات، خلال الربع الأول من عام 2020، إيرادات بلغت 7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، يأتي ذلك النمو نتيجة ارتفاع إيرادات وحدات أعمال التجزئة بنسبة 24% والمدعومة بالزيادة في خدمات البيانات والتي ارتفعت بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت الشركة، نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 18%، وزاد عدد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 7% كما زاد عدد مشتركي المحمول بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

واستقر الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومحققا هامش ربح قدره 33% مدفوعا بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة، وبلغ الربح التشغيلي 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بنمو الإيرادات والتي محت أثر الزيادة في مصروف الاهلاك والاستهلاك والبالغ 38% مقارنة بنفس المدة من العام السابق نتيجة لخطة العمل المكثفة الخاصة بتطوير البنية التحتية.