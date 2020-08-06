شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو اليوم الخميس 6-8-2020 .. مسجلا 18.82جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 6-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى ثالث يوم عمل للبنوك، ارتفع سعره بالبنك الأهلى المصرى لـ 18.82 جنيه للشراء، 19.07جنيه للبيع مقابل 18.77 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره ببنك البركه لـ 18.83جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع مقابل 18.70 جنيه للشراء ، و19.01جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.90 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.90 جنيه للشراء.

19.02 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.82 جنيه للشراء.

19.07 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر18.88 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.88 جنيه للشراء.

19.08 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة

18.83 جنيه للشراء .

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19.14 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.82 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.82 جنيه للشراء.

19.07 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.90 جنيه للشراء.

19.11 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.82 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.82 جنيه للشراء.

19.09 جنيه للبيع.

اعلن البنك المركزي الأوروبي مؤخرا في تقييم سنوي لليورو إن العملة شكلت 20.5 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية العام الماضي، ارتفاعا من 20.3 بالمئة قبل عام، في حين انخفضت حصتها في أوراق الديون الدولية القائمة إلى 22.1 بالمئة من 22.4 %.

وبالنسبة للودائع الدولية خارج التكتل، ظل دور اليورو دون تغيير على نطاق واسع في حين ارتفعت حصته في القروض الدولية القائمة بواقع نقطة مئوية واحدة.

اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.