شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 6-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 6-8-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 597.038 مليار جنيه.

إيقاف تداول 19 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم 19 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، رواد السياحة، المنصورة للدواجن، دلتا للإنشاء والتعمير، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المصرية لتطوير صناعة البناء، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، مستشفى النزهة الدولي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.

البورصة تربح 3.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 597.038 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 458.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.6 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.67% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.87%، والعرب على 7.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.06%.

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ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 86 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.5 مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، 52.4 مليون جنيه، 14.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 10817 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1885 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 12709 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4132 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1588 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2436 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 736 نقطة.

وصعدت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 484.1 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالى، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي بي انفستمنتس القابضة، رواد السياحة-رواد، 1.4 مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 45500 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 35500 سهم.