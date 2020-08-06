شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: سننفذ تخفيضات إضافية لإنتاج النفط فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العراق اليوم الخميس إنه سينفذ تخفيضات إضافية لإنتاجه النفطي بنحو 400 ألف برميل يوميا في أغسطس لتعويض إنتاج فائض في الفترة الماضية بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج. وذكر بيان صادر عن وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن تخفيضات إنتاج النفط في أغسطس ستكون أكثر وأعلى من المتفق عليها لهذا الشهر.

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