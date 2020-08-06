شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على إنشاء مركزاً للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعاقد بالأمر المباشر مع إحدى الشركات الوطنية، للقيام بأعمال تصميم وتنفيذ التطوير وإعادة تأهيل أحد المباني بجوار جامعة القاهرة، ليصبح مركزاً للإبداع التكنولوجي، وريادة الأعمال.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استهل اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة بتهنئة جموع الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك، مُتمنيا أن يُعيد الله هذه الأيام على مصر بالخير والازدهار. وأشار رئيس الوزراء إلى تراجع معدلات الإصابة والوفيات بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدا على ضرورة ألا يكون ذلك الانخفاض في الأعداد مبرراً للتخلي عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا تحدث لا قدر الله انتكاسة في الوضع الوبائي كما حدث في عدة دول حول العالم.