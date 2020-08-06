شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب السعودي اليوم الخميس .. وعيار 24 بـ 248.43 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 6-8-2020، حيث ارتفع سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 248.43 ريال مقابل 245.37 ريال سعودى، وعيار "22" بـ227.73 ريال مقابل 224.93 ريال سعودى وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 248.43 ريال بما يعادل 66.24$





سعر الذهب عيار 22 بنحو 227.73 ريال بما يعادل 60.72$





سعر الذهب عيار 21 بنحو 217.38 ريال بما يعادل 57.96$





سعر الذهب عيار 18 بنحو 186.32 ريال بما يعادل 49.68$





سعر الذهب عيار 14 بنحو 144.92 ريال بما يعادل 38.64$





سعر الذهب عيار 12 بنحو 124.21 ريال بما يعادل 33.12$





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سعر أوقية الذهببنحو 7,726 ريال بما يعادل 2,060$





سعر جنيه الذهب بنحو 1,739 ريال بما يعادل 463.68$





سعر كيلو الذهببنحو 248,429 ريال بما يعادل 66,238$

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل موجة صعودها، التي تعد الأطول فى 9 سنوات، حتى حلول العام المقبل 2021 ، مع استمرار تذبذب قيمة الدولار الأمريكى وتزايد المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب مخاوف من بطء مسيرة تعافى الاقتصاد العالمى من خسائر أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وتوقعت "بلومبرج" - في سياق تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني، أن تشهد التعاملات مستويات غير مسبوقة لأسعار الذهب العالمية.