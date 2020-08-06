شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ38.315 مليار دولار بنهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الموافق 6- 8-2020 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها، إعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو، وأيضا تقرير مؤسسة جي بي مورجان والتي أكدت فيه أن مصر الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا احتفظت بثقة كل مؤسسات التقييم وغيرها من الأخبار..

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 38.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020، بارتفاع نحو 100 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

جي بي مورجان: مصر الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا احتفظت بثقة كل مؤسسات التقييم

تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إشادة دولية جديدة بأداء الاقتصاد المصرى في ظل جائحة «كورونا» من مؤسسة جي. بي. مورجان التى أكدت أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الإئتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، موضحة أن الاقتصاد المصرى الوحيد الذى احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة فى ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الإئتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، ودليلًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى نالت به ثقة مؤسسات التصنيف الائتمانى ومجتمع الاستثمار الدولى.

القابضة للنقل البحرى: 1.2 مليار جنيه استثمارات جديدة في 15 شركة تابعة

تستهدف الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، استثمار مبلغ 1.263 مليار جنيه خلال العام المالي 2019- 2020 ،دخل بالفعل العديد من الاستثمارات موضع التنفيذ فيما جارى استكمال بقية الاستثمارات خلال العام المالي المنتهي والعام الجارى، وبحسب الموازنة التقديرية المعتمدة للشركة فإن الاستثمارات في شركة الاسكندرية لتداول الحاويات بلغ 173,4 مليون جنيه؛ عبارة عن مشروع إحلال وتجديد محطة حاويات الاسكندرية وميناء الدخيلة.

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دخول وخروج 7255 شاحنة عامة من وإلى ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا فى حركة العمل اليوم الخميس، وتتواجد بالميناء 72 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة فى الشحن والتفريغ 31 سفينة من بينهم سفن حاويات، وبضائع عامة، وصب سائل، وعبارات يجرى تفريغهم، كما يتواجد بالمخطاف الداخلى 3 سفن جارى تفريغهم ، وتواجد بالمخطاف الخارجى 27 سفينة، وقد تم دخول وخروج 7255 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

هالة السعيد: تحقيق مصر معدل نمو متقدم انعكس على إشادات المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول وضع مصر فى التقارير الدولية؛ وإشادات المؤسسات العالمية ورؤيتها لواقع الاقتصاد المصري.

وفى هذا الإطار، قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ثقة العديد من المؤسسات الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد المصري ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى 2016، مؤكدة أن الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة COVID-19 نتيجة تلك الاصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الفيروس الكارثية، لافتة إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادات تلك المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري وتوقعات هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو في مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الأسواق الناشئة التي ستشهد نموًا سلبيا بنهاية العام.

انخفاض سعر الدولار اليوم الخميس قرشين.. ويسجل 15.91 جنيه

شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 6-8-2020، انخفاضا ملحوظا مقارنة بأسعاره في التعاملات الصباحية، حيث انخفض بالبنك المركزى المصرى "قرشين" ليسجل 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان بـ 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى انخفض قرش واحد ليسجل 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا كان بـ 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى 4% في شهر يونيو

قالت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلا عن بيانات جمركية أولية، اليوم الخميس، إن صادرات جازبروم الروسية من الغاز إلى غير دول الاتحاد السوفيتي السابق ارتفعت 4% في يونيو، مقارنة مع مايو لتصل إلى 11.446 مليار متر مكعب على أساس يومي.