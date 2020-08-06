شكرا لقرائتكم خبر عن دخول وخروج 7255 شاحنة عامة من والى ميناء الأسكندرية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، أن الميناء يشهد نشاطا فى حركة العمل اليوم الخميس ، وتتواجد بالميناء 72 سفينة ، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة فى الشحن والتفريغ 31 سفينة من بينهم سفن حاويات ، و بضائع عامة ، و صب سائل ، و عبارات يجرى تفريغهم ، كما يتواجد بالمخطاف الداخلى 3 سفن جارى تفريغهم ، وتواجد بالمخطاف الخارجى 27سفينة ، وقد تم دخول وخروج 7255 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم الميناء، أن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجرى تفريغ بضائع واردة تزن 95 ألف طن ، ويجرى شحن بضائع صادرة تزن 28 ألف طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 793 حاوية ، بينما بلغ عدد الواردة 1719 حاوية .

وأضاف الغندور، أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع ، و وجه أيضاً ببذل أقصى جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ألتى أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

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